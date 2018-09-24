الثلاثاء المقبل.. اطلاق فعاليات "إكسبوتك 2018" في دورته الخامسة عشر

رام الله - دنيا الوطنيستعد اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية (PITA) لإطلاق فعاليات اسبوع فلسطين التكنولوجي ( إكسبوتك 2018) في دورته الخامسة عشر، والمقرر عقده في مدينتي رام الله وغزة بالتوازي في الفترة ما بين 24-27 من الشهر الحالي.وينظم هذا الحدث السنوي برعاية من مجموعة الاتصالات الفلسطينية كراعي رئيسي وبنك فلسطين الراعي الفضي بالإضافة الى مجموعة متنوعة من الرعاة والشركاء في مختلف المجالات.ويعتبر اكسبوتك الحدث التكنولوجي الاهم في فلسطين والذي يقام مرة كل عام، ويعرض خلاله اهم ما توصلت اليه التكنولوجيا في العالم ومدى تطبيقها في فلسطين.واعتبر نائب رئيس مجلس ادارة اتحاد شركات انظمة المعلومات (PITA) في غزة الدكتور ناهض عيد في تصريح صحفي ان هذ الحدث السنوي لتبادل الافكار وطرح القضايا في اللقاءات والمحاضرات التي يتحدث بها الخبراء والمتخصصين هي اضافة حقيقية ونوعية من اجل تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات.واشار عيد على ان هذا العام تم إفراد مساحة خاصة للريادين من اجل تبادل الخبرات بينهم وبين الخبراء من الوطن العربي والعالم، وانشطة خاصة بالمرأة من اجل دمجها في بقطاع تكنولوجيا المعلومات وان هذا العام يتميز بإعطاء مساحة خاصة للجامعات في دور التنمية وذلك بهدف جسر الهوة بين الجامعات والقطاع الخاص بالإضافة الى جلسات التشبيك للشركات والرياديين والمهتمين.اما م. لينا شامية المدير الاقليمي (PITA) اشارت ان اكسبوتك هذا العام ينطلق تحت شعار نحو مستقبل أفضل لما لدور التكنولوجيا في تحسين وتفعيل كافة القطاعات الاقتصادية والنهوض بالاقتصاد الفلسطيني بشكل عام، بالإضافة الى دوره في توفير فرص عمل وخلق افاق جديدة بالعمل وتطوير الشركات الناشئة والرياديين الذين يستثمروا ويستخدموا التكنولوجيا بشكل واضح للبدء بمشاريع اقتصادية مختلفة.وعن فعاليات هذا العام فقالت شامية سيتم عقد المؤتمر التكنولوجي المتخصص بعنوان "فرص التنمية الاقتصادية من خلال التكنولوجيا" والذي سيعقد بتاريخ 25 سبتمبر، حيث يستضيف مجموعة كبيرة من الخبراء العالميين في خمس جلسات رئيسية، جلسة نقاشية حول دور التكنولوجيا في تنمية القطاعات الاقتصادية وزيادة فرص تشغيل العمالة، ولأول مرة في اكسبوتك هذا العام المناظرة حول التكنولوجيا الحديثة والتشغيل بالإضافة الى النماذج والتجارب العالمية لاستخدام التكنولوجيا الحديثة كتجربة Intel وتجربة Cisco وشركة HP وسيتم عرض تجارب وتوجهات دولية حول العمل عن بعد وجلسة تسويقية لخدمات ومنتجات الشركات العاملة في مجال التعهيد.اما الجلسات التخصصية بالشراكة مع الجامعات اشارت شامية سيتم عقد جلسات تخصصية بتاريخ 26 سبتمبر بالتعاون مع بيكتي ويوكاس ومناقشة الابتكار الداخلي والإدارة الذكية والاكاديمية وريادة الاعمال اما فى 27 سبتمبر سيتم التركيز على تمكين الفتيات والسيدات في القطاع الرقمي بالتعاون مع جامعة الازهر وقصص نجاح لسيدات من غزة في مجال ال ICT وختام اليوم سيتم اطلاق مشروع تمكين 100 سيدة في القطاع الرقمي.واضافت شامية ان بالتوازي هذا العام على مدار ثلاثة ايام سينطلق المخيم التكنولوجي بالتعاون مع جامعة غزة ما بين الفترة 25 سبتمبر الى 27 سبتمبر يتضمن جلسات تحفيزية وقصص نجاح ومصادر تعلم وجلسات حول البرمجة وعلوم الحاسوب.ووجه فريق اكسبوتك دعوة للمهندسين ورجال الاعمال وطلبة الجامعات والرياديين للمشاركة والتشبيك والاطلاع على تجارب دولية ومحلية وقصص نجاح والتعرف على التوجهات العالمية في قطاع التكنولوجيا.وشكر عيد مجموعة الاتصالات الفلسطينية بوصفهم الشريك الرئيسي على مدار ال 15 سنة السابقة وقدم شكره لمختلف الرعاة والشركاء الذي يدعمون استمرارية هذا الحدث وتطوره.