التربية تتأهب لتنظيم فعاليات عدّة إسناداً للرئيس محمود عباس

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي أنها ستنظم غداً الثلاثاء سلسلة فعاليات إسنادا للرئيس محمود عباس غداة توجهه للأمم المتحدة لإلقاء خطاب تاريخي.





وأوضحت الوزارة في بيان لها؛ أن الفعاليات تشمل تخصيص الإذاعة المدرسية في مدارس الوطن كافة؛ صباح غدٍ الثلاثاء للحديث عن إسناد الرئيس محمود عباس وتجديد البيعة له في مواجهة الضغوط التي تستهدف النيل من ثبات مواقف القيادة الفلسطينية.





وأشارت الوزارة إلى تنظيم فعالية مركزية في كل مديرية من مديريات التربية والتعليم العالي، إذ ستكون كل فعالية مركزية بمثابة مهرجان تأييد ومبايعة للقيادة الفلسطينية وهي تنبري للتصدي لصفقة القرن، علاوةً على تأكيد مركزية حضور القدس في الذاكرة والوجدان الفلسطيني.





وجددت الوزارة التزامها بالبقاء وفيّة للقيم الوطنية، حريصة على غرسها في نفوس الأجيال.

رام الله - دنيا الوطن