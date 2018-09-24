لليوم الـ20.. الاعتصام في الخان الأحمر متواصل

يتواصل لليوم العشرين على التوالي، الاعتصام المفتوح في قرية الخان الأحمر المهددة بالهدم وتشريد مواطنيها، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بمشاركة متضامنين دوليين، ومسؤولين من مختلف المؤسسات الوطنية.





وقال مدير عام دائرة العمل الشعبي ودعم الصمود في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عبد الله أبو رحمة، أنه تم زرع عشرات الأشجار في قرية الخان، للتعبير عن صمود وثبات الأهالي، في وجه آلة القمع الاسرائيلية.





ودعا أبو رحمة إلى رفع مستوى التضامن والإسناد لأهالي الخان الأحمر، خاصة مع اقتراب موعد الهدم الذي حددته سلطات الاحتلال الإسرائيلي.





وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا، رفضت في الخامس من الشهر الجاري، التماس أهالي القرية ضد إخلائهم وتهجيرهم وأقرت هدم القرية خلال أسبوع.

رام الله - دنيا الوطن