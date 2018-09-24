(واللا): ليبرمان يخطط لإغلاق معبر كرم أبو سالم نهاية الشهر الحالي





ويشار إلى أن أفيغدور ليبرمان قد قرر قبل أشهر اغلاق معبر كرم أبو سالم، بحجة استمرار مسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة، واطلاق البالونات الحارقة والطائرات الورقية.





بعد ذلك قرر اعادة فتح المعبر، بعدما سادت حالة من الهدوء في قطاع غزة، ليتم الاعلان بعدها أنه يخطط لإعادة إغلاقه مرة اخرى.









رام الله - دنيا الوطننقل موقع (واللا) الإسرائيلي عن مصادر في القيادة الجنوبية للجيش الاسرائيلية، أن أفيغدور ليبرمان وزير جيش الاحتلال الاسرائيلي يخطط لإغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري نهاية الشهر الحالي.