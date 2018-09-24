الاحتلال يُفجر جسمًا مجهولاً قرب السياج بمنطقة أبو سمرة شمال بيت لاهيا





وشهدت الحدود الشرقية لقطاع غزة، حالة من التوتر، حيث أطلقت قوات الاحتلال، النار على مجموعة من الشبان الفلسطينيين، بزعم اقترابهم من السياج الفاصل شرق غزة وجباليا وخانيونس.











يشار إلى أن شاباً فلسطينياً، استشهد مساء أمس الأحد، برصاص الاحتلال، خلال مشاركته في فعاليات الإرباك الليلي على الحدود الشرقية لمدنية غزة، فيما أصيب 20 آخرون.

رام الله - دنيا الوطنفجرت قوات الاحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، جسماً مجهولاً، قرب السياج الفاصل في منطقة أبو سمرة شمال بيت لاهيا شمال قطاع غزة.