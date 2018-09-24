حماس: اجتماع الوطني ليس له قيمة في ظل مقاطعة كبرى الفصائل الفلسطينية

اعتبر القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري، اليوم الاثنين، أنّ الإعلان عن اجتماع المجلس الوطني تزامنًا مع خطاب الرئيس عباس، "محاولة يائسة للبحث عن شرعيات شكلية".





وأضاف أبو زهري أنّ هذا الاجتماع "ليس له قيمة في ظل مقاطعة كبرى الفصائل الفلسطينية".





وكان رئيس اللجنة السياسية في المجلس الوطني خالد مسمار، صباح اليوم، إن اجتماعًا سيعقده المجلس في عمان، الخميس المقبل، للأعضاء المتواجدين في الأردن، تزامنًا مع خطاب الرئيس عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعمًا وتأييدا لسيادته الذي يدافع عن شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده".

رام الله - دنيا الوطن