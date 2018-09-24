معبر الكرامة يعمل اليوم من 8:00 صباحاً وحتى 5:00 عصراً

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان لها انه من المقرر ان يعمل معبر الكرامة اليوم الاثنين من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة الخامسة عصراً في كلا الاتجاهين .واعلنت الادارة العامة عن تنقل 3230 مسافر في كلا الاتجاهين الاحد، عبر معبر الكرامة وكان على النحو التالي :مغادرين : 1832 مسافرقادمين : 1398 مسافرمرجعين : 4 مسافر