معبر الكرامة يعمل اليوم من 8:00 صباحاً وحتى 5:00 عصراً
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان لها انه من المقرر ان يعمل معبر الكرامة اليوم الاثنين من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة الخامسة عصراً في كلا الاتجاهين .
واعلنت الادارة العامة عن تنقل 3230 مسافر في كلا الاتجاهين الاحد، عبر معبر الكرامة وكان على النحو التالي :
مغادرين : 1832 مسافر
قادمين : 1398 مسافر
مرجعين : 4 مسافر
أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان لها انه من المقرر ان يعمل معبر الكرامة اليوم الاثنين من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة الخامسة عصراً في كلا الاتجاهين .
واعلنت الادارة العامة عن تنقل 3230 مسافر في كلا الاتجاهين الاحد، عبر معبر الكرامة وكان على النحو التالي :
مغادرين : 1832 مسافر
قادمين : 1398 مسافر
مرجعين : 4 مسافر
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