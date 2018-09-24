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شؤون فلسطينية

هذا ما كشفته نتائج التحقيق باستشهاد الريماوي

هذا ما كشفته نتائج التحقيق باستشهاد الريماوي
رام الله - دنيا الوطن
قال نائب مدير الوحدة القانونية في هيئة شؤون الاسرى والمحررين جميل سعادة إن نتائج تشريح جثمان الشهيد محمد الريماوي (24 عاما) من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله أظهرت أن تعرضه للضرب المبرح كان السبب الرئيس لاستشهاده.

وأكد سعادة  لاذعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الاثنين ،  أن نتائج التشريح كشفت وجود كدمات على صدر الشهيد وفخذه الأيمن وعلى أماكن مختلفة من جسده، مشيرا الى ان نتائج التشريح اثبتت طبيعة عملية اقتحام منزل الشهيد والاعتقال الوحشية التي نفذتها قوات الاحتلال التي أثرت على عمل أجهزة جسده وبالتالي كانت سبباً رئيسياً في استشهاده.

وأضاف سعادة أنه سيتم تقديم شكوى ضد قوات الاحتلال حول هذه الجريمة الى المؤسسات الحقوقية العاملة في الاراضي الفلسطينية المحتلة والمؤسسات الدولية.

وأوضح سعادة أن هيئة شؤون الاسرى تقوم بتوثيق جرائم الاحتلال واعداد جميع ملفات الشهداء والاسرى الذين تم اطلاق النار عليهم من قبل قوات الاحتلال او الاسرى الذين استشهدوا بسبب الاهمال الطبي داخل سجون الاحتلال لتقديمها الى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة اسرائيل على جرائمها.

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