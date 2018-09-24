قوات الاحتلال تقتحم مناطق بالضفة وتعتقل ثلاثة شبان





هذا واعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان فلسطينيين، من مخيم عسكر الجديد شرق مدينة نابلس، وذلك خلال عمليات الاقتحام.





وعرفت هوية الشبان الثلاثة وهم: أشرف فاعور وإبراهيم النقيب وسليمان محمود كعبي.

رام الله - دنيا الوطناقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الاثنين، مناطق عدة بالضفة الغربية، حيث تركزت في الجزء الشرقي من جنين، وفي مدينة الخليل، وجنوب مدينة يطا، ونابلس، بحسب ما جاء على موقع (واللا) الإسرائيلي.