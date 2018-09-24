هيلي ترفض الاتهامات الإيرانيّة وترامب يرغب بلقاء روحاني

رام الله - دنيا الوطنأعلنت السفيرة نيكي هيلي المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة، أمس الأحد، في لقاء مع قناة (سي إن إن) الأميركية، رفضها للاتهامات التي وجّهها الرئيس الإيراني، حسن روحاني، لبلادها؛ بتسهيل وقوع الهجوم الذي استهدف، يوم السبت الماضي، عرضا عسكريا في مدينة الأهواز، وأودى بحياة 25 شخصا.وقالت هيلي: "بإمكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أن يلقي اللوم علينا كيفما يشاء"، مُضيفةً: "أعتقد أن ما على روحاني فعله هو النظر إلى الداخل، إنه أمام إيرانيين يحتجون، كل المال الذي يصل إلى إيران يذهب إلى جيشها، إنه يقمع شعبه منذ أمد بعيد"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك) الروسية.وأوضحت أن الإدارة الأميركية لا تسعى إلى تغيير النظام الإيراني أو في أي مكان آخر في العالم، قائلة: "أعتقد أن الإيرانيين ضاقوا ذرعا وهذا هو سبب ما يحصل".واتهم روحاني، قبل مغادرته إلى نيويورك، أمس الأحد؛ للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة، الولايات المتحدة ودول مدعومة منها، لم يحددها، بتسهيل وقوع الهجوم.بدوره، قال المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، إن "دُمى الولايات المتحدة" تُحاول "خلق حالة من الفوضى" في إيران.وأعلنت السلطات الإيرانية، يوم السبت، مقتل 25 وإصابة 60 جراء هجوم مسلح استهدف عرضا عسكريا أقيم في الأهواز، بمناسبة الذكرى 38 للحرب الإيرانية العراقية (1980–1988).