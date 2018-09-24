مباشر | طريق المصالحة.. بين النجاح والفشل

دولي

هيلي ترفض الاتهامات الإيرانيّة وترامب يرغب بلقاء روحاني

هيلي ترفض الاتهامات الإيرانيّة وترامب يرغب بلقاء روحاني
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السفيرة نيكي هيلي المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة، أمس الأحد، في لقاء مع قناة (سي إن إن) الأميركية، رفضها للاتهامات التي وجّهها الرئيس الإيراني، حسن روحاني، لبلادها؛ بتسهيل وقوع الهجوم الذي استهدف، يوم السبت الماضي، عرضا عسكريا في مدينة الأهواز، وأودى بحياة 25 شخصا.

وقالت هيلي: "بإمكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أن يلقي اللوم علينا كيفما يشاء"، مُضيفةً: "أعتقد أن ما على روحاني فعله هو النظر إلى الداخل، إنه أمام إيرانيين يحتجون، كل المال الذي يصل إلى إيران يذهب إلى جيشها، إنه يقمع شعبه منذ أمد بعيد"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك) الروسية.

وأوضحت أن الإدارة الأميركية لا تسعى إلى تغيير النظام الإيراني أو في أي مكان آخر في العالم، قائلة: "أعتقد أن الإيرانيين ضاقوا ذرعا وهذا هو سبب ما يحصل".

واتهم روحاني، قبل مغادرته إلى نيويورك، أمس الأحد؛ للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة، الولايات المتحدة ودول مدعومة منها، لم يحددها، بتسهيل وقوع الهجوم.

بدوره، قال المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، إن "دُمى الولايات المتحدة" تُحاول "خلق حالة من الفوضى" في إيران.

وأعلنت السلطات الإيرانية، يوم السبت، مقتل 25 وإصابة 60 جراء هجوم مسلح استهدف عرضا عسكريا أقيم في الأهواز، بمناسبة الذكرى 38 للحرب الإيرانية العراقية (1980–1988).

أخبار ذات صلة

مسؤول أمريكي يكشف: اتفاق بين ترامب وحاكم عربي لإنهاء الأزمة الخليجية

مسؤول أمريكي يكشف: اتفاق بين ترامب وحاكم عربي لإنهاء الأزمة الخليجية

الجيش الإسرائيلي لروسيا: لم نختبئ وراء طائراتكم

الجيش الإسرائيلي لروسيا: لم نختبئ وراء طائراتكم

ترامب يضع شرطاً للقاء قمة أمريكي إيراني في نيويورك

ترامب يضع شرطاً للقاء قمة أمريكي إيراني في نيويورك

ماي: إيران تحترم شروط الاتفاق النووي

ماي: إيران تحترم شروط الاتفاق النووي

سيدة ثانية تتهم مرشح ترامب للمحكمة باعتداءات جنسية

سيدة ثانية تتهم مرشح ترامب للمحكمة باعتداءات جنسية

ليفني تهاجم تنياهو: حان الوقت لاستبداله.. إنه رئيس وزراء سيء

ليفني تهاجم تنياهو: حان الوقت لاستبداله.. إنه رئيس وزراء سيء

في حملة غير مسبوقة.. الصين تُغلق 13 ألف موقع إلكتروني

في حملة غير مسبوقة.. الصين تُغلق 13 ألف موقع إلكتروني

أمريكا: لن نتردد في فرض عقوبات على من يُرسل وقوداً إلى كوريا الشمالية

أمريكا: لن نتردد في فرض عقوبات على من يُرسل وقوداً إلى كوريا الشمالية

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

مجلس الوزراء: مبادرة الرئيس تشكل فرصة تاريخية من أجل صنع سلام عادل وشامل،

مجلس الوزراء: مبادرة الرئيس تشكل فرصة تاريخية من أجل صنع سلام عادل وشامل،

التربية تتأهب لتنظيم فعاليات عدّة إسناداً للرئيس محمود عباس

التربية تتأهب لتنظيم فعاليات عدّة إسناداً للرئيس محمود عباس

ابو هولي: المنظمة والقيادة الفلسطينية تتحركان على عدة مستويات سياسية لمواجهة القرارات الامريكية

ابو هولي: المنظمة والقيادة الفلسطينية تتحركان على عدة مستويات سياسية لمواجهة القرارات الامريكية

لليوم الـ20.. الاعتصام في الخان الأحمر متواصل

لليوم الـ20.. الاعتصام في الخان الأحمر متواصل

الخارجية: الإحتلال يفرض الاغلاق بحجة الأعياد اليهودية للتغطية على إرهابه وعنصريته

الخارجية: الإحتلال يفرض الاغلاق بحجة الأعياد اليهودية للتغطية على إرهابه وعنصريته

الاحتلال يُفجر جسمًا مجهولاً قرب السياج بمنطقة أبو سمرة شمال بيت لاهيا

الاحتلال يُفجر جسمًا مجهولاً قرب السياج بمنطقة أبو سمرة شمال بيت لاهيا

الاحصاء: الاستثمارات الفلسطينية في الخارج تفوق الاستثمارات الأجنبية في فلسطين

الاحصاء: الاستثمارات الفلسطينية في الخارج تفوق الاستثمارات الأجنبية في فلسطين

حماس: اجتماع الوطني ليس له قيمة في ظل مقاطعة كبرى الفصائل الفلسطينية

حماس: اجتماع الوطني ليس له قيمة في ظل مقاطعة كبرى الفصائل الفلسطينية

منوعات

شاهدوا أكثر المواقف حرجًا للأسرة الملكية البريطانية.. تنظيف الأنف أمام الكاميرات

شاهدوا أكثر المواقف حرجًا للأسرة الملكية البريطانية.. تنظيف الأنف أمام الكاميرات

فيديو: شمس: 90% من الذكور &#34;شباشب&#34;.. ولن اتزوج في العالم العربي

فيديو: شمس: 90% من الذكور "شباشب".. ولن اتزوج في العالم العربي

فيديو: تعرف على نجوم هوليوود الاكثر &#34;قذارة&#34;.. أحدهم يُعرف بـ&#34;ملك القرف&#34;

فيديو: تعرف على نجوم هوليوود الاكثر "قذارة".. أحدهم يُعرف بـ"ملك القرف"

فيديو: موقف محرج لمغنية بعد سقوط &#34;فوطتها الصحية&#34; على المسرح

فيديو: موقف محرج لمغنية بعد سقوط "فوطتها الصحية" على المسرح

فيديو: بعد رقصها الجنوني وفستانها الجريء.. ياسمين رئيس &#34;تعبت نفسياً&#34;

فيديو: بعد رقصها الجنوني وفستانها الجريء.. ياسمين رئيس "تعبت نفسياً"

عبد المنعم عمايري يردُّ على نبأ خطوبته من عفراء حمشو

عبد المنعم عمايري يردُّ على نبأ خطوبته من عفراء حمشو

فيديو: سما المصري بعد توبتها &#34;لمنتقداتي..أنتن أشرف وأنظف مني بكثير&#34;

فيديو: سما المصري بعد توبتها "لمنتقداتي..أنتن أشرف وأنظف مني بكثير"

فيديو: أشهر 10 فنانات تزوجن رجال بعمر أبنائهن

فيديو: أشهر 10 فنانات تزوجن رجال بعمر أبنائهن

ناشطة تكشف ما كانت تفعله &#34;دينا الشربيني&#34; مع السجينات أثناء حبسها بقضية مخدرات

ناشطة تكشف ما كانت تفعله "دينا الشربيني" مع السجينات أثناء حبسها بقضية مخدرات

لسن جاهلات.. لن تُصدقي ماهي الشهادات العلمية التي تحملها راقصات مصر الأشهر

لسن جاهلات.. لن تُصدقي ماهي الشهادات العلمية التي تحملها راقصات مصر الأشهر

عربي

وزارة الصحة الليبية: مقتل 115 وإصابة 383 في اشتباكات طرابلس

وزارة الصحة الليبية: مقتل 115 وإصابة 383 في اشتباكات طرابلس

بعد استدعاء القائم بأعمال السفارة الإماراتية بإيران.. قرقاش: موقفنا واضح

بعد استدعاء القائم بأعمال السفارة الإماراتية بإيران.. قرقاش: موقفنا واضح

تعارض عائلة بارزاني بشدة.. من هي أول مرشحة لرئاسة العراق؟

تعارض عائلة بارزاني بشدة.. من هي أول مرشحة لرئاسة العراق؟

العاهل الأردني يؤكد على حل الدولتين وضرورة توفير الدعم اللازم لـ (أونروا)

العاهل الأردني يؤكد على حل الدولتين وضرورة توفير الدعم اللازم لـ (أونروا)