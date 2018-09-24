نشطاء وفصائل تناقش اطلاق حملة لمقاطعة المنتجات الامريكية وتعميمها على المستوى الاقليمي والدولي

ناقش مجموعة من ممثلي فصائل العمل الوطني الفلسطيني يوم امس اطلاق حملة لمقاطعة المنتجات الامريكية في فلسطين والوطن العربي والاسلامي والعالم ردا على المواقف الامريكية الداعمة لدولة الاحتلال الاسرائيلي.





وناقش اجتماع اللجنة الخاصة لمواجهة القرارات الامريكية الاخيرة وعلى راسها الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ومحاربة الاونروا و وقف التمويل عنها في اطار محاولات واشنطن الغاء حق العودة الى جانب اغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية الخطوات الواجب اتخاذها للرد على الادارة الامريكية المنحازة لللاحتلال.





واكد المشاركون في الاجتماع على انه لا بد من البدء باتخاذ اجراءات عملية للرد على ممارسات وعنصرية الادارة الامريكية التي اظهرت الانحياز الكامل لدولة الاحتلال وضربت بعرض الحائط كافة المواثيق والاعراف الدولية و وقفت في صف العدوان وابتعدت عن الموقف الدولي المطالب باعطاء الفلسطينين حقوقهم .





كما اكد المشاركون في الاجتماع على اهمية اعادة تعريف الولايات المتحدة الامريكية بانها راس العدوان الاسرائيلي على فلسطين والمنطقة العربية بعد مواقفها الاخيرة وتخليها عن جهود عملية السلام وانحيازها لمطالب اليمين الاسرائيلي المتطرف مشددين على ان ابرز هذه ابرز واهم الخطوات الواجب اتخاذها هو اطلاق حملة لمقاطعة الولايات المتحدة الامريكية ومؤسساتها الرسمية الى جانب مقاطعة الشركات الامريكية ومنتجاتها خصوصا تلك التي ترصد ملايين الدولارات لدعم جيش الاحتلال والاستيطان.





وبحسب النشطاء فان الحملة الجاري دراستها يجب ان تستفيد من تجربة حملة مقاطعة الاحتلال وفرض العقوبات عليها المعروفة باسم BDS من خلال الترويج للحملة على اكثر من مستوى.





واشاروا الى اهمية ان تبدا الحملة على المستوى الفلسطيني ومن ثم العربي والاسلامي وصولا الى ترويجها على المستوى الدولي من اجل المساهمة في فضح الممارسات العنصرية الامريكية التي تتخذها ادارة ترامب العدوانية والاشارة الى ما تشكله من خطر على المجتمع الدولي هذا الى جانب الاشارة للمجتمع الامريكي بان هذه الادارة ستضر بمصالحه على اكثر من مستوى.





واكد النشطاء انه سيتم اطلاق الحملة في القريب العاجل من خلال فعاليات محلية ومن ثم ستتم خلالها دعوة اصدقاء القضية الفلسطينية على المستوى العالمي والاشقاء من الشعوب العربية ليكونوا جزء من حملة المقاطعة للمنتوجات الامريكية والاستفادة من تجربة حملة المقاطعة الدولية للاحتلال وفرض العقوبات عليها لتكون حملة مقاطعة المنتوجات الامريكية جزء من حملة مقاطعة الاحتلال.

رام الله - دنيا الوطن