مسؤول أمريكي يكشف: اتفاق بين ترامب وحاكم عربي لإنهاء الأزمة الخليجية

رام الله - دنيا الوطنكشف مسؤول أمريكي، أمس الأحد، عن اتفاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع دولة خليجية، لإنهاء الأزمة.وأعلن لورانس سيلفرمان سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الكويت، أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتفقا على ضرورة حل الأزمة الخليجية بالسرعة الممكنة.ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن سيلفرمان، قوله خلال حفل في سفارة بلاده في الكويت: "أمير الكويت اتفق مع الرئيس دونالد ترامب على ضرورة إيجاد حل للأزمة الخليجية في أسرع وقت ممكن".وتقول دول المقاطعة (السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر): "إن قرارها الذي اتخذته في الخامس من حزيران/يونيو من العام الماضي، بمقاطعة قطر كان بسبب دعمها "الإرهاب"، لكن الدوحة تنفي ذلك تماما".