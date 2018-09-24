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بعد استدعاء القائم بأعمال السفارة الإماراتية بإيران.. قرقاش: موقفنا واضح

بعد استدعاء القائم بأعمال السفارة الإماراتية بإيران.. قرقاش: موقفنا واضح
رام الله - دنيا الوطن
أكد أنور قرقاش وزير الشؤون الخارجية في دولة الإمارات، أن "التحريض" ضد الإمارات في الداخل الإيراني، مؤسف، مشيرا إلى أن موقف أبوظبي التاريخي واضح، لافتا في الوقت ذاته، إلى أن اتهامات طهران لا أساس لها من الصحة.

تصريحات قرقاش جاءت، على خلفية استدعاء إيران، للقائم بأعمال السفارة الإماراتية، بعد تصريحات الأكاديمي عبد الخالق عبد الله، حول الهجوم الذي شهدته مدينة الأحواز الإيرانية، السبت.

وقال قرقاش في تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع (تويتر): "التحريض الرسمي ضد الإمارات في الداخل الإيراني مؤسف ويتصاعد عقب هجوم الأهواز في محاولة للتنفيس المحلي، موقف الإمارات التاريخي ضد الإرهاب والعنف واضح واتهامات طهران لا أساس لها".

ونشرت وكالة الأنباء الايرانية (إرنا)، خبراً نقلت فيه تصريحات للمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، أكد فيها أن استدعاء السفير الإماراتي جاء رداً على تصريحات أستاذ العلوم السياسية.

وحمّل قاسمي الحكومة الإماراتية مسؤولية تصريحات من أسماهم "أفراد ينتسبون الي جهات رسمية إماراتية"، وفقا لما نقلته الوكالة الإيرانية.

بدوره، نفى عبد الخالق عبد الله أن يكون مستشارا سياسيا للشيخ محمد بن زايد وطالب بالكف عن نشر الأكاذيب وشدد على وجهة نظره التي طرحها في التغريدة التي أثارت غضب الإيرانيين، والتي أشار فيها إلى أن استهداف العرض العسكري لم يكن عملا "إرهابيا".

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