اليوم.. انطلاق اجتماعات الدورة الـ 73 للجمعة العامة.. وكلمة للرئيس الخميس





ووصل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، فجر اليوم الاثنين، الى نيويورك على رأس وفد فلسطيني يضم صائب عريقات امين سير اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وزياد ابو عمرو نائب رئيس الوزراء الفلسطيني، ومجدي الخالدي مستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية، وذلك للمشاركة في اجتماعات الجمعة العامة لأمم المتحدة.





ومن المقرر ان يلقي الرئيس عباس كلمة، وصفها عريقات بأنها تاريخية، يوم 27 أيلول/سبتمبر، والتي ستشمل كافة القضايا على الساحة الفلسطينية.





في سياق آخر، من المقرر أن يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بنظيره الأمريكي دونالد ترامب الليلة، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث من المتوقع ان يناقشا كافة القضايا في المنطقة بما فيها القضية الفلسطينية.

رام الله - دنيا الوطنمن المقرر أن تنطلق اليوم الاثنين، اجتماعات الدورة الـ 73 للجمعة العامة للأمم المتحدة، في ولاية نيويورك الأمريكية، وذلك بحضور زعماء وقادة اكثر من 140 دولة في العالم، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).