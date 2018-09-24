الجيش الإسرائيلي لروسيا: لم نختبئ وراء طائراتكم

رام الله - دنيا الوطنرفض الجيش الإسرائيلي نتائج وزارة الدفاع الروسية حول إسقاط طائرة روسية من طراز (إيل 20) في سوريا في السابع عشر من الشهر الجاري.وقال الجيش الاسرائيلي، وفق ما أوردت صحيفة (القدس): "التفاصيل الكاملة، الدقيقة والحقيقية على حد سواء، معروفة للمهنيين في الجيش الروسي، الذي قال إن آلية منع الاحتكاك تم تطبيقها"، لافتاً إلى أن "سلاح الجو الإسرائيلي لم يختبىء وراء أي طائرة".وكانت وزارة الدفاع الروسية قد جددت اليوم الأحد اتهامها لإسرائيل بالمسؤولية عن إسقاط طائرة روسية قبالة السواحل السورية، وشددت على أن الحادث وقع نتيجة "معلومات مضللة".وكان 15 عسكرياً روسياً لقوا حتفهم بعدما أصابت صواريخ سورية الطائرة الروسية بعد قيام طائرة إسرائيلية، كانت تشارك في شن غارات على أهداف سورية، بالمناورة خلف طائرة الاستطلاع الروسية، وفقا للرواية الروسية للحادث.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استبعد توجيه اتهام لإسرائيل وقال إن الحادث وقع نتيجة "ظروف مأساوية"، فيما نفت السلطات الإسرائيلية بشدة المسؤولية عن الحادثة، واتهمت سوريا بإطلاق النار عشوائيا ما تسبب في الحادث.