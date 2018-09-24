عاجل

  • نحو 50 مستوطنًا يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال

دولي

ترامب يضع شرطاً للقاء قمة أمريكي إيراني في نيويورك

ترامب يضع شرطاً للقاء قمة أمريكي إيراني في نيويورك
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن رئيس بلاده، دونالد ترامب، يرغب في لقاء نظيره الإيراني حسن روحاني على هامش اجتماعات الجمعية العامة شريطة أن يكون طلب اللقاء من جانب الأخير.

وأوضح بومبيو، في مقابلة أجرتها معه قناة "إن بي سي" الأميركية، أن ترامب منفتح على مثل هذه اللقاءات، لكن يجب أن يأتي طلب اللقاء من الرئيس الإيراني.

وتنطلقُ يوم الإثنين، اجتماعات الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور زعماء وقادة أكثر من 140 دولة، ومن المُتوقَّع أن يُوجّه ترامب سهامه نحو إيران، في الخطاب الذي سيلقيه أمام الجمعية، على غرار التهديدات التي أطلقها في اجتماعات العام الماضي ضدّ كوريا الشمالية.

من ناحيتها، أعلنت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة نيكي هيلي، يوم الأحد، في لقاء مع قناة "سي إن إن" الأميركية، رفضها للاتهامات التي وجّهها الرئيس الإيراني، حسن روحاني، لبلادها؛ بتسهيل وقوع الهجوم الذي استهدف، يوم السبت الماضي، عرضا عسكريا في مدينة الأهواز، وأودى بحياة 25 شخصا.

وقالت هيلي: "بإمكانه (الرئيس الإيراني حسن روحاني) أن يلقي اللوم علينا كيفما يشاء"، مُضيفةً: "أعتقد أن ما على روحاني فعله هو النظر إلى الداخل. إنه أمام إيرانيين يحتجون. كل المال الذي يصل إلى إيران يذهب إلى جيشها. إنه يقمع شعبه منذ أمد بعيد".

وأوضحت أن الإدارة الأميركية لا تسعى إلى "تغيير النظام" الإيراني أو في أي مكان آخر في العالم، قائلة: "أعتقد أن الإيرانيين ضاقوا ذرعا وهذا هو سبب ما يحصل".

واتهم روحاني، قبل مغادرته إلى نيويورك، يوم الأحد، للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة، الولايات المتحدة ودول مدعومة منها، لم يحددها، بتسهيل وقوع الهجوم.

بدوره، قال المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، إن "دُمى الولايات المتحدة" تُحاول "خلق حالة من الفوضى" في إيران.

وأعلنت السلطات الإيرانية، يوم السبت، مقتل 25 وإصابة 60 جراء هجوم مسلح استهدف عرضا عسكريا أقيم في الأهواز، بمناسبة الذكرى 38 للحرب الإيرانية العراقية (1980–1988).

وشكّل الهجوم بلبلة واضحة، إذ تضاربت الأنباء حول الجهة المسؤولة عنه؛ إذ اتهمت السلطات الإيرانية إحدى المنظمات الأحوازية بتنفيذه، لكن تلك المنظمة نفت عبر بيان علاقاتها بالهجوم، فيما حملت "الجبهة الديمقراطية الشعبية الأحوازية" "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني مسؤولية الهجوم لـ"حماية مصالح النظام الإيراني".

أخبار ذات صلة

هيلي ترفض الاتهامات الإيرانيّة وترامب يرغب بلقاء روحاني

هيلي ترفض الاتهامات الإيرانيّة وترامب يرغب بلقاء روحاني

الجيش الإسرائيلي لروسيا: لم نختبئ وراء طائراتكم

الجيش الإسرائيلي لروسيا: لم نختبئ وراء طائراتكم

ماي: إيران تحترم شروط الاتفاق النووي

ماي: إيران تحترم شروط الاتفاق النووي

سيدة ثانية تتهم مرشح ترامب للمحكمة باعتداءات جنسية

سيدة ثانية تتهم مرشح ترامب للمحكمة باعتداءات جنسية

ليفني تهاجم تنياهو: حان الوقت لاستبداله.. إنه رئيس وزراء سيء

ليفني تهاجم تنياهو: حان الوقت لاستبداله.. إنه رئيس وزراء سيء

في حملة غير مسبوقة.. الصين تُغلق 13 ألف موقع إلكتروني

في حملة غير مسبوقة.. الصين تُغلق 13 ألف موقع إلكتروني

أمريكا: لن نتردد في فرض عقوبات على من يُرسل وقوداً إلى كوريا الشمالية

أمريكا: لن نتردد في فرض عقوبات على من يُرسل وقوداً إلى كوريا الشمالية

الصين تُلغي محادثات عسكرية مع أمريكا احتجاجاً على عقوبات

الصين تُلغي محادثات عسكرية مع أمريكا احتجاجاً على عقوبات

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تقتحم مناطق بالضفة وتعتقل ثلاثة شبان

قوات الاحتلال تقتحم مناطق بالضفة وتعتقل ثلاثة شبان

نشطاء وفصائل تناقش اطلاق حملة لمقاطعة المنتجات الامريكية وتعميمها على المستوى الاقليمي والدولي

نشطاء وفصائل تناقش اطلاق حملة لمقاطعة المنتجات الامريكية وتعميمها على المستوى الاقليمي والدولي

مجموعة من المستوطنين تقتحم باحات المسجد الأقصى

مجموعة من المستوطنين تقتحم باحات المسجد الأقصى

قوات الاحتلال تطلق النار تجاه فلسطينيين بزعم اقترابهم من السياج شرق غزة

قوات الاحتلال تطلق النار تجاه فلسطينيين بزعم اقترابهم من السياج شرق غزة

العملات: ارتفاع طفيف على سعر صرف الدولار

العملات: ارتفاع طفيف على سعر صرف الدولار

الاثنين: ارتفاع على درجات الحرارة وأجواء غائمة جزئياً إلى صافية

الاثنين: ارتفاع على درجات الحرارة وأجواء غائمة جزئياً إلى صافية

وزارتا الصحة والتربية تتابعان التطورات في كلية الطب الحكومية بالخليل

وزارتا الصحة والتربية تتابعان التطورات في كلية الطب الحكومية بالخليل

سلطة النقد تعقد ورشة عمل حول متطلبات تطبيق مقررات (بازل)

سلطة النقد تعقد ورشة عمل حول متطلبات تطبيق مقررات (بازل)

منوعات

فيديو: بعد رقصها الجنوني وفستانها الجريء.. ياسمين رئيس &#34;تعبت نفسياً&#34;

فيديو: بعد رقصها الجنوني وفستانها الجريء.. ياسمين رئيس "تعبت نفسياً"

عبد المنعم عمايري يردُّ على نبأ خطوبته من عفراء حمشو

عبد المنعم عمايري يردُّ على نبأ خطوبته من عفراء حمشو

فيديو: سما المصري بعد توبتها &#34;لمنتقداتي..أنتن أشرف وأنظف مني بكثير&#34;

فيديو: سما المصري بعد توبتها "لمنتقداتي..أنتن أشرف وأنظف مني بكثير"

فيديو: أشهر 10 فنانات تزوجن رجال بعمر أبنائهن

فيديو: أشهر 10 فنانات تزوجن رجال بعمر أبنائهن

ناشطة تكشف ما كانت تفعله &#34;دينا الشربيني&#34; مع السجينات أثناء حبسها بقضية مخدرات

ناشطة تكشف ما كانت تفعله "دينا الشربيني" مع السجينات أثناء حبسها بقضية مخدرات

لسن جاهلات.. لن تُصدقي ماهي الشهادات العلمية التي تحملها راقصات مصر الأشهر

لسن جاهلات.. لن تُصدقي ماهي الشهادات العلمية التي تحملها راقصات مصر الأشهر

هل تحمي نصيحة لطيفة سعد لمجرد من فخ الاغتصاب؟

هل تحمي نصيحة لطيفة سعد لمجرد من فخ الاغتصاب؟

منى زكي تستعيد سحرها بفستان أصفر شفاف.. وليلى علوي و&#34;يسرا&#34; أول المُعجبين

منى زكي تستعيد سحرها بفستان أصفر شفاف.. وليلى علوي و"يسرا" أول المُعجبين

نادية الجندي تجمع زوجيها في صورة واحدة

نادية الجندي تجمع زوجيها في صورة واحدة

شاهد الفستان الذي ارتدته &#34;إيمان الشريف&#34; للفت الأنظار كونها غير مشهورة

شاهد الفستان الذي ارتدته "إيمان الشريف" للفت الأنظار كونها غير مشهورة

عربي

وزارة الصحة الليبية: مقتل 115 وإصابة 383 في اشتباكات طرابلس

وزارة الصحة الليبية: مقتل 115 وإصابة 383 في اشتباكات طرابلس

بعد استدعاء القائم بأعمال السفارة الإماراتية بإيران.. قرقاش: موقفنا واضح

بعد استدعاء القائم بأعمال السفارة الإماراتية بإيران.. قرقاش: موقفنا واضح

تعارض عائلة بارزاني بشدة.. من هي أول مرشحة لرئاسة العراق؟

تعارض عائلة بارزاني بشدة.. من هي أول مرشحة لرئاسة العراق؟

اعتقال إسرائيلي في مصر

اعتقال إسرائيلي في مصر