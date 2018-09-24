تعارض عائلة بارزاني بشدة.. من هي أول مرشحة لرئاسة العراق؟

رام الله - دنيا الوطنأعلنت سروة عبد الواحد النائبة السابقة عن التحالف الكردستاني بالبرلمان العراقي، ترشحها لرئاسة الجمهورية العراقية، لتكون بذلك أول امرأة ترشح نفسها لهذا المنصب.وتنافس عبد الواحد شخصيات كردية منها برهم صالح عن الاتحاد الوطني الكردستاني، وفؤاد حسين عن الحزب الديمقراطي الكردستاني وسردار عبدالله عضو كتلة التغيير، بحسب ما جاء على موقع قناة (الحرة) الأمريكية.وتعرف عبدالواحد بمعارضتها لعائلة بارزاني إذ تطلق عليها لقب "العائلة الحاكمة"، خاصة رئيس الإقليم الأسبق مسعود بارزاني عندما حاول إجراء استفتاء العام الماضي على استقلال الإقليم عن الدولة العراقية.وقبل دخولها الحياة السياسية، تخرجت عبدالواحد من كلية الآداب في جامعة بغداد بتخصص في اللغة العربية عام 1993، لتعمل في مجال الصحافة والإعلام ثم مجال التدريس.بدأت عبدالواحد حياتها السياسية كعضوة في مكتب العلاقات في مجلس وزراء السليمانية، بجانب عملها في ملف حقوق المرأة وذلك من عام 1998 إلى 2003.وفي 2014 وصلت عبد الواحد إلى مجلس النواب كنائبة عن محافظة أربيل، وأصبحت رئيس كتلة التغيير النيابية حتى عام 2018.