ماي: إيران تحترم شروط الاتفاق النووي





وصرحت في مقابلة مع قناة (سي بي إس): "نعتقد أن إيران تقوم بذلك (الوفاء بالالتزامات) بناء على ما نرى".









رام الله - دنيا الوطنقالت تيريزا ماي رئيسة الحكومة البريطانية في مقابلة لها امس الأحد: "إن ايران تفي بتعهداتها في إطار الاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن، وأنه يتعين الحفاظ على الاتفاق".