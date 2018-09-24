ماي: إيران تحترم شروط الاتفاق النووي
رام الله - دنيا الوطن
قالت تيريزا ماي رئيسة الحكومة البريطانية في مقابلة لها امس الأحد: "إن ايران تفي بتعهداتها في إطار الاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن، وأنه يتعين الحفاظ على الاتفاق".
قالت تيريزا ماي رئيسة الحكومة البريطانية في مقابلة لها امس الأحد: "إن ايران تفي بتعهداتها في إطار الاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن، وأنه يتعين الحفاظ على الاتفاق".
وصرحت في مقابلة مع قناة (سي بي إس): "نعتقد أن إيران تقوم بذلك (الوفاء بالالتزامات) بناء على ما نرى".
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