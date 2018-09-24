الأربعاء المقبل.. السيسي يلتقي نتنياهو في نيويورك لبحث هذا الملف

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (أخبار اليوم) المصرية، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيلتقي بعد غد الأربعاء برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقر إقامته بنيويورك.







وأوضحت الصحيفة، أن اللقاء هو الثاني في نفس المكان، وأنه ليس مفاجئاً حيث جرى الترتيب له قبل وصول الرئيس السيسي، خلافاً للقاء العام الماضى الذى تم ترتيبه على عجل، بعد لقاء ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلى، ولقاء للسيسى مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس ولقاءات بعد ذلك للرئيس الأمريكى مع أبومازن والعاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى.



وأضافت الصحيفة، أن قضية السلام ستكون محور لقاء الرئيس مع نتنياهو، مضيفةً: "ربما نسمع قبل هذا اللقاء، تجديداً لدعوة الرئيس السيسى باغتنام فرصة سانحة لتحقيق السلام لا ينبغى اضاعتها، التى سبق أن أطلقها منذ عامين فى أسيوط وأكد عليها على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة".وتابعت: "لقاء الأربعاء، هو جزء من جهد مصرى مخلص يستهدف عدم قتل الأمل فى السلام، والتركيز على الآفاق التى يمكن أن تفتحها التسوية العادلة لشعوب المنطقة وفق قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، وقد لا يؤدى اللقاء إلى حدوث تغيير درامى فى الموقف الإسرائيلى، لكن لعله يعيد الحياة إلى مسألة التفاوض، ويجنبنا تدهوراً فى الموقف لا يستطيع أحد تحمل تبعاته".