(حماس) ترفض شروط (فتح) كاملةً وتوارب الباب أمام الجهود المصرية للمصالحة

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (الحياة) اللندنية، إن حركة حماس أبقت الباب مفتوحاً أمام الجهود المصرية في ملف المصالحة، لافتةً إلى أنها رفضت شروط فتح بالكامل للمصالحة.







وأوضحت الصحيفة، نقلاً عن مصادر لم تسمها، أن تلك الجهود تكاد تكون وصلت إلى طريق مسدود، مشيرةً إلى أن حماس تُصر على رفع الإجراءات عن غزة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وضمانات لدفع رواتب موظفيها، قبل تسليم الجباية، وفتح ملف منظمة التحرير، وعدم التطرق مطلقاً إلى سلاحها.



ونقلت الصحيفة، عن القيادي في حماس، سامي أبو زهري قوله، إن حركته لن تعود إلى تشكيل اللجنة الإدارية في قطاع غزة وسنعطي الفرصة للجهود المصرية لأبعد مدى.وأضاف أبو زهري، بعد يوم من لقاء وفد مصري قادة حماس، أن اللقاء كان مهماً واستراتيجياً، والموقف المصري متوازن تجاه العلاقات مع القوى الفلسطينية، وهذا التوازن يضمن نجاح الدور المصري في معالجة الملفات الفلسطينية.وحول طلب تسليم الجباية الداخلية في غزة، أوضح أبو زهري أن الجباية الآن تحوّل للموازنات التشغيلية للوزارات، وجزء منها لرواتب الموظفين، مؤكداً استعداد حركته لإيداع الجباية لأي طرف عربي، يضمن أن تلتزم الحكومة بدفع الرواتب للموظفين.