الإضراب الشامل يعم جميع مؤسسات وكالة (أونروا) في قطاع غزة

عمّ الاضراب الشامل اليوم الاثنين، في كافة مؤسسات وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) في قطاع غزة؛ وذلك رفضا ً لفصل مئات الموظفين، وللتقليصات الخطيرة بحق اللاجئين.







وأوضح أن على جميع الموظفين والعاملين في (أونروا) الالتزام بالإضراب الشامل، وأنه ما من أحد من الموظفين في مأمن، وأن الجميع تحت تهديد الفصل أو التقليص من قبل إدارة الوكالة.



ونوه إلى مؤتمر صحفي يوم الخميس المقبل، الساعة الحادية عشرة صباحاً، أمام البوابة الغربية لمكتب غزة الإقليمي، حيث سيُعلن فيه عن إجراءات نقابية غير مسبوقة، بحجم ما وصفه "جريمة فصل الموظفين".



واختتم بيان الاتحاد بدعوة إدارة (أونروا) إلى أن تسارع في نزع فتيل الأزمة- وبإمكانها ذلك- أو أن تتحمل تبعات تدهور الأمور.



رام الله - دنيا الوطنوكان، اتحاد موظفي وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة، قد أعلنت أمس الأحد، عن اضراب شامل سيعم كافة مؤسسات الوكالة.وقال الاتحاد في بيان صحفي: "إن إدارة الوكالة، أغلقت كل أبواب الحوار؛ لتجاوز الأزمة المتعلقة بفصل 956 موظفاً، بل وتهدد بإعادة التشكيل الصفي، الذي قد ينتج عنه إلغاء عقود المئات من المعلمين اليومي، عدا عن التهديد لمعلمي الدبلوم، والتقاعد الاستثنائي".