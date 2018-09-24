فيديو: "تنظيم الدولة" يبث تسجيلا لثلاثة من منفذي هجوم "الأحواز"

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رام الله - دنيا الوطننشرت وكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة تسجيلاً مصوراً لثلاثة رجال داخل مركبة قالت إنهم كانوا في طريقهم لتنفيذ الهجوم على العرض العسكري في إيران.ووفقا للتسجيل المصور الذي نُشر عبر "العربية" بعد الهجوم على الحرس الثوري في مدينة الأحواز الإيرانية، السبت، تحدث رجلان باللغة العربية عن ما اعتبراه "جهادا"، بينما تحدث الثالث بالفارسية قائلا إنهم سيستهدفون قوات الحرس الثوري الإيراني.وكان التلفزيون الرسمي الإيراني قد أعلن أن هجوماً استهدف عرضاً عسكرياً، السبت، في الأحواز بجنوب غربي إيران أسفر عن مقتل 29، وأصيب أكثر من 60 شخصاً.