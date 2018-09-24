قوات الاحتلال تطلق النار تجاه فلسطينيين بزعم اقترابهم من السياج شرق غزة

رام الله - دنيا الوطنأطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، النار صباح اليوم الاثنين، تجاه شبان فلسطينيين، بزعم اقترابهم من السياج الفاصل شرقي غزة وجباليا.وبحسب وكالة (شهاب) المحلية، فإن اطلاق النار، لم يسفر عن أي اصابة بين الشبان الفلسطينيين.شهدت فعاليات الارباك الليلي مساء أمس الأحد، على الحدود الشرقية لقطاع غزة، مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي، والتي أسفرت عن استشهاد الشاب عماد اشتيوي، فيما أصيب 20 آخرون.