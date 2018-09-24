العاهل الأردني يؤكد على حل الدولتين وضرورة توفير الدعم اللازم لـ (أونروا)



جاء ذلك خلال لقائه، مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، في نيويورك أمس الأحد، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث جرى بحث علاقات الشراكة الاستراتيجية الأردنية الأميركية، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية، بحسب ما جاء على موقع (الغد) الأردني.



وتناول اللقاء، الأزمة التي تواجهها وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، حيث أكد جلالته ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في توفير الدعم اللازم للوكالة لمواصلة تقديم خدماتها، لأكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين لدى الأمم المتحدة، في المجالات التعليمية والصحية والإغاثية.





وحضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومستشار جلالة الملك، مدير مكتب جلالته، والسفيرة الأردنية لدى واشنطن.

رام الله - دنيا الوطنأكد العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني، أهمية إعادة إحياء المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، استنادا إلى حل الدولتين، وبما يحقق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.