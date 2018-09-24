فجرا.. الرئيس يصل نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة

رام الله - دنيا الوطنوصل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، فجر اليوم الاثنين، إلى مدينة نيويورك؛ للمشاركة في أعمال الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.ومن المقرر أن يلقي الرئيس، خطابا مهماً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس المقبل، كما سيلتقي خلال إقامته في نيويورك عددا من زعماء العالم، ورؤساء الوفود المشاركة في أعمال الجمعية العامة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).ويرافق الرئيس: أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، ونائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.وكان في استقبال الرئيس، والوفد المرافق، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور.