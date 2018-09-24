شؤون فلسطينية

الاثنين: ارتفاع على درجات الحرارة وأجواء غائمة جزئياً إلى صافية

الاثنين: ارتفاع على درجات الحرارة وأجواء غائمة جزئياً إلى صافية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الاثنين، غائماً جزئياً إلى صاف معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً الى صافية  باردة نسبياً في المناطق الجبلية لطيفة في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية  الى شمالية شرقية خفيفة الى  معتدلة السرعة تنشط احياناً،  والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الثلاثاء 2018/09/25: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناًً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأربعاء 2018/09/26: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس 2018/09/27: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف معتدلاً في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير على  درجات الحرارة لتبقى ادنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية الى شمالية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 30-19 29-18 28-18 بيت لحم 30-19 29-18 28-18
رام الله والبيرة 28-18 27-17 26-17 طولكرم 31-22 31-22 30-22
نابلس 32-20 31-19 30-19 قلقيلية 31-22 31-22 30-22
جنين 33-21 32-21 31-21 سلفيت 30-19 29-18 28-18
طوباس 33-21 32-21 31-21 روابي 31-20 30-19 29-19
الخليل 29-18 28-18 27-17 غزه 29-23 29-23 28-23
أريحا 39-25 38-25 37-25 خانيونس 29-23 29-23 28-23
الأغوار الشمالية 37-23 36-23 35-23 رفح 30-22 30-22 29-22

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