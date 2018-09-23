شؤون فلسطينية

وزارتا الصحة والتربية تتابعان التطورات في كلية الطب الحكومية بالخليل

وزارتا الصحة والتربية تتابعان التطورات في كلية الطب الحكومية بالخليل
رام الله - دنيا الوطن
عقد وزيرا الصحة د. جواد عواد والتربية والتعليم العالي د. صبري صيدم اليوم، بمقر وزارة الصحة، اجتماعاً لمتابعة التطورات في كلية الطب الحكومية بالخليل ومناقشة آخر المستجدات بشأن تطوير عمل الكلية ومتابعة كافة الترتيبات لضمان توفير أفضل الخدمات التعليمية للطلبة.

وحضر اللقاء وكيل "الصحة" د. أسعد الرملاوي، ووكيل "التربية" د. بصري صالح، والوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي د. إيهاب القبج، ومدير عام الشؤون المالية في "الصحة" عبد الكريم حمادنة.

وأكد الوزيران أن ترتيبات العمل في الكلية تسير وفق ما هو مخطط له، بما يخدم الطلبة في محافظة الخليل، مشددين على الأهمية الكبيرة لإنشاء هذه الكلية التي ستوفر العناء على طلبة المحافظة.

وأشار عواد وصيدم إلى أن وزارتي الصحة والتربية تبذلان كل جهد مستطاع من أجل تطوير الكلية والارتقاء بها؛ بما يعزز معارف ومهارات طلبتها، وأن المجلس الاستشاري للكلية سيواصل عقد لقاءاته الدورية من أجل أن تغدو هذه الكلية رائدة بمجال الطب.

وكان الوزيران قد وقعا بتاريخ 2018-7-3 على قرار تشكيل المجلس الاستشاري للكلية، كما تم توقيع اتفاق شراكة مع جامعة البوليتكنك لتنفيذ برنامج مشترك للطب، وكذلك تم تعيين أ.د. غسان أبو حجلة عميداً للكلية.


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