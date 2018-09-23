الصالحي: تحرك فلسطيني هام دفاعا عن حقوق شعبنا

رام الله - دنيا الوطنقال بسام الصالحي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وأمين عام حزب الشعب الفلسطيني المتواجد بزيارة رسمية لسوريا: "إن الرسالة التي سلمها من الرئيس ابو مازن إلى الرئيس السوري بشار الأسد تأتي ضمن تحرك فلسطيني هام، يستهدف حماية حقوق شعبنا الوطنية، ومواجهة مساعي تصفية القضية الفلسطينية".‎كما أكد على ان رسالة مشابهة وبذات المضمون سيجري تسليمها أيضا الى الرئيس اللبناني ميتشيل عون .‎وقال الصالحي: "واهم من يعتقد ان الشعب الفلسطيني لا يمتلك الخيارات في الدفاع عن حقوقه الوطنية، ومواجهة المخططات التي تستهدف مشروعه الوطني".