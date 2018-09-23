الصالحي: تحرك فلسطيني هام دفاعا عن حقوق شعبنا
رام الله - دنيا الوطن
قال بسام الصالحي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وأمين عام حزب الشعب الفلسطيني المتواجد بزيارة رسمية لسوريا: "إن الرسالة التي سلمها من الرئيس ابو مازن إلى الرئيس السوري بشار الأسد تأتي ضمن تحرك فلسطيني هام، يستهدف حماية حقوق شعبنا الوطنية، ومواجهة مساعي تصفية القضية الفلسطينية".
كما أكد على ان رسالة مشابهة وبذات المضمون سيجري تسليمها أيضا الى الرئيس اللبناني ميتشيل عون .
وقال الصالحي: "واهم من يعتقد ان الشعب الفلسطيني لا يمتلك الخيارات في الدفاع عن حقوقه الوطنية، ومواجهة المخططات التي تستهدف مشروعه الوطني".
قال بسام الصالحي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وأمين عام حزب الشعب الفلسطيني المتواجد بزيارة رسمية لسوريا: "إن الرسالة التي سلمها من الرئيس ابو مازن إلى الرئيس السوري بشار الأسد تأتي ضمن تحرك فلسطيني هام، يستهدف حماية حقوق شعبنا الوطنية، ومواجهة مساعي تصفية القضية الفلسطينية".
كما أكد على ان رسالة مشابهة وبذات المضمون سيجري تسليمها أيضا الى الرئيس اللبناني ميتشيل عون .
وقال الصالحي: "واهم من يعتقد ان الشعب الفلسطيني لا يمتلك الخيارات في الدفاع عن حقوقه الوطنية، ومواجهة المخططات التي تستهدف مشروعه الوطني".
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