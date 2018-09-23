طالع الاسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غدا الاثنين





وأشارت الوزارة على موقعها الالكتروني، إلى أن السفر كذلك سيكون للمسافرين في الحافلة الرابعة والخامسة حتى الرقم 70.



ودعت المسافرين إلى تسليم جوازات سفرهم يوم غدٍ الأحد في صالة "النجار" بخانيونس الساعة 8:00 صباحاً مع إحضار بطاقة الهوية، على أن يتم تسهيل سفرهم صباح يوم الإثنين.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني أن السفر عبر معبر رفح البري غداً الاثنين، سيكون للمسافرين الذين سلموا جوازات سفرهم اليوم الأحد، ولم يتمكنوا من السفر.