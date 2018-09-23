طالع الاسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غدا الاثنين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني أن السفر عبر معبر رفح البري غداً الاثنين، سيكون للمسافرين الذين سلموا جوازات سفرهم اليوم الأحد، ولم يتمكنوا من السفر.
أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني أن السفر عبر معبر رفح البري غداً الاثنين، سيكون للمسافرين الذين سلموا جوازات سفرهم اليوم الأحد، ولم يتمكنوا من السفر.
وأشارت الوزارة على موقعها الالكتروني، إلى أن السفر كذلك سيكون للمسافرين في الحافلة الرابعة والخامسة حتى الرقم 70.
ودعت المسافرين إلى تسليم جوازات سفرهم يوم غدٍ الأحد في صالة "النجار" بخانيونس الساعة 8:00 صباحاً مع إحضار بطاقة الهوية، على أن يتم تسهيل سفرهم صباح يوم الإثنين.
ودعت المسافرين إلى تسليم جوازات سفرهم يوم غدٍ الأحد في صالة "النجار" بخانيونس الساعة 8:00 صباحاً مع إحضار بطاقة الهوية، على أن يتم تسهيل سفرهم صباح يوم الإثنين.
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