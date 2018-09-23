شؤون فلسطينية

بفعل البالونات الحارقة.. مستوطنات غلاف غزة تشتغل مجدداً

بفعل البالونات الحارقة.. مستوطنات غلاف غزة تشتغل مجدداً
رام الله - دنيا الوطن
اندلعت عدة حرائق مساء اليوم الأحد في مستوطنات غلاف غزة بفعل الطائرات الورقية والبالونات الحارقة التي يطلقها شبان من قطاع غزة.

وذكر موقع صحيفة (معاريف) أن طائرات ورقية حارقة أطلقت من غزة تسببت بعدة حرائق في الحقول والمستوطنات القريبة من قطاع غزة.

وأشار الموقع إلى أن النيران متواصلة حتى اللحظة، على الرغم من استخدام الإطفائية الإسرائيلية لطواقم خاصة لإخماد الحريق.

ويقوم شبان فلسطينيون بشكل شبه يومي بإطلاق طائرات ورقية مثبت فيها عبوات حارقة، باتجاه الغلاف شرقي القطاع، وكبدت تلك الطائرات التي يتم صنعها بأدوات بسيطة "إسرائيل" خسائر باهظة.

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