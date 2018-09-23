ليفني تهاجم تنياهو: حان الوقت لاستبداله.. إنه رئيس وزراء سيء

رام الله - دنيا الوطنقالت تسيبي ليفني، زعيمة المعارضة الإسرائيلية: "حان وقت استبدال رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو".نقلت القناة العاشرة الإسرائيلية، مساء أمس السبت، على لسان تسيبي ليفني، وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة، مطالبتها بإقالة بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، على خلفية إسقاط الطائرة الروسية.وأفادت القناة على موقعها الإلكتروني، بأن واقعة إسقاط الطائرة الروسية، الاثنين الماضي، يجب أن تكون دافع قوي إقالة نتنياهو من منصبه المهم والحساس.وقالت ليفني: "إن نتنياهو بخير، ولكنه لا يكفر عن إهماله للقضية الفلسطينية والمجتمع الإسرائيلي، إنه رئيس وزراء سيئ، ويجب إقالته".