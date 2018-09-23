عاجل

  • اصابة شاب برصاص قوات الاحتلال قرب مخيم العودة شرق مدينة غزة

  • اصابة ثلاثة شبان برصاص قوات الاحتلال قرب مخيم شرق خانيونس

  • قوات الاحتلال تطلق الرصاص وقنابل الغاز تجاه المتظاهرين شرق القطاع

شؤون فلسطينية

إصابة ستة شبان برصاص الاحتلال شرقي القطاع خلال فعاليات الارباك الليلي

إصابة ستة شبان برصاص الاحتلال شرقي القطاع خلال فعاليات الارباك الليلي
رام الله - دنيا الوطن
أصيب ستة مواطنين فلسطينيين، برصاص الاحتلال الاسرائيلي، خلال فعاليات الارباك الليلي التي انطلقت مساء اليوم الأحد، على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

في التفاصيل، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار بكثافة تجاه الفلسطينيين، قرب مخيم العودة شرقي البريج وسط قطاع غزة، مما أسفر عن إصابة شابيْن فلسطينييْن.

بدوره، زعم موقع (حدشوت 24) الإسرائيلي، أن العديد من الفلسطينيين، ألقوا زجاجات حارقة، وألعاباً نارية على قوات الجيش بالإضافة إلى إشعال الإطارات المطاطية، قرب السياج شرقي البريج، دون إصابات، فيما اطلقت قوات الاحتلال القنابل الصوتية بالمنطقة.

في غضون ذلك، أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، خلال مشاركته في فعاليات الارباك الليلي، التي انطلقت على الحدود الشرقية لمدينة غزة.

وأطلقت وحدة الإرباك الليلي، الألعاب النارية تجاه قوات الاحتلال شرقي مدينة غزة. 

إلى جنوب القطاع، أصيب ثلاثة شبان فلسطينيين برصاص الاحتلال الاسرائيلي، خلال مشاركتهم في فعاليات الارباك الليلي شرق خانيونس.

هذا وأطلقت وحدة الارباك الليلي، أشعة الليزر بشكل كثيف، تجاه المتظاهرين الفلسطينيين شرق خانيونس.

أخبار ذات صلة

بفعل البالونات الحارقة.. مستوطنات غلاف غزة تشتغل مجدداً

بفعل البالونات الحارقة.. مستوطنات غلاف غزة تشتغل مجدداً

(مع_الرئيس).. الحملة الوطنية لمساندة الرئيس بالأمم المتحدة تواصل فعالياتها الإسنادية

(مع_الرئيس).. الحملة الوطنية لمساندة الرئيس بالأمم المتحدة تواصل فعالياتها الإسنادية

الحساينة: ملف الإعمار يمر بتعقيدات.. الحكومة ستكون بغزة بعد ساعات بهذه الحالة

الحساينة: ملف الإعمار يمر بتعقيدات.. الحكومة ستكون بغزة بعد ساعات بهذه الحالة

ضبط مشتل مخدرات شرق جنين

ضبط مشتل مخدرات شرق جنين

شاهد: أكثر منشورات مواقع التواصل الاجتماعي استفزازاً للنشطاء

شاهد: أكثر منشورات مواقع التواصل الاجتماعي استفزازاً للنشطاء

الوفد الأمني المصري نقل رسالة من إسرائيل لحماس.. هذه تفاصيلها

الوفد الأمني المصري نقل رسالة من إسرائيل لحماس.. هذه تفاصيلها

شاهد: نقابة الصحفيين وجوال تنظمان حفل أداء اليمين للصحفيين الجدد

شاهد: نقابة الصحفيين وجوال تنظمان حفل أداء اليمين للصحفيين الجدد

قيادي فلسطيني: ننتظر رد المصريين حول موقف حماس من المصالحة

قيادي فلسطيني: ننتظر رد المصريين حول موقف حماس من المصالحة

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

ضبط مشتل مخدرات شرق جنين

ضبط مشتل مخدرات شرق جنين

شاهد: أكثر منشورات مواقع التواصل الاجتماعي استفزازاً للنشطاء

شاهد: أكثر منشورات مواقع التواصل الاجتماعي استفزازاً للنشطاء

شاهد: نقابة الصحفيين وجوال تنظمان حفل أداء اليمين للصحفيين الجدد

شاهد: نقابة الصحفيين وجوال تنظمان حفل أداء اليمين للصحفيين الجدد

مجدلاني يضع سفيري المغرب وتونس بصورة آخر المستجدات السياسية

مجدلاني يضع سفيري المغرب وتونس بصورة آخر المستجدات السياسية

صيدم يلتقي نقابة أصحاب المدارس ورياض الأطفال الخاصة في نابلس

صيدم يلتقي نقابة أصحاب المدارس ورياض الأطفال الخاصة في نابلس

النائب العام يلتقي محافظ رام الله والبيرة

النائب العام يلتقي محافظ رام الله والبيرة

غنيم وإدعيس يوقعان اتفاقية تـأجير أرض لصالح مشروع محطة ضخ لقرى رام الله

غنيم وإدعيس يوقعان اتفاقية تـأجير أرض لصالح مشروع محطة ضخ لقرى رام الله

لجنة الحج والعمرة تعقد اجتماعها الأول لموسم 2019

لجنة الحج والعمرة تعقد اجتماعها الأول لموسم 2019

منوعات

فيديو: أشهر 10 فنانات تزوجن رجال بعمر أبنائهن

فيديو: أشهر 10 فنانات تزوجن رجال بعمر أبنائهن

ناشطة تكشف ما كانت تفعله &#34;دينا الشربيني&#34; مع السجينات أثناء حبسها بقضية مخدرات

ناشطة تكشف ما كانت تفعله "دينا الشربيني" مع السجينات أثناء حبسها بقضية مخدرات

لسن جاهلات.. لن تُصدقي ماهي الشهادات العلمية التي تحملها راقصات مصر الأشهر

لسن جاهلات.. لن تُصدقي ماهي الشهادات العلمية التي تحملها راقصات مصر الأشهر

هل تحمي نصيحة لطيفة سعد لمجرد من فخ الاغتصاب؟

هل تحمي نصيحة لطيفة سعد لمجرد من فخ الاغتصاب؟

منى زكي تستعيد سحرها بفستان أصفر شفاف.. وليلى علوي و&#34;يسرا&#34; أول المُعجبين

منى زكي تستعيد سحرها بفستان أصفر شفاف.. وليلى علوي و"يسرا" أول المُعجبين

نادية الجندي تجمع زوجيها في صورة واحدة

نادية الجندي تجمع زوجيها في صورة واحدة

شاهد الفستان الذي ارتدته &#34;إيمان الشريف&#34; للفت الأنظار كونها غير مشهورة

شاهد الفستان الذي ارتدته "إيمان الشريف" للفت الأنظار كونها غير مشهورة

فيديو: أديل تقبل يد فتاة محجبة أمام أكثر من 100 ألف متفرج

فيديو: أديل تقبل يد فتاة محجبة أمام أكثر من 100 ألف متفرج

شاهد نجمات الفن المصري مع &#34;باتريك ديمبسي&#34;

شاهد نجمات الفن المصري مع "باتريك ديمبسي"

فيديو: الأمير هاري يحاول تقبيل امرأة محجبة.. شاهد رد فعلها؟

فيديو: الأمير هاري يحاول تقبيل امرأة محجبة.. شاهد رد فعلها؟

عربي

اعتقال إسرائيلي في مصر

اعتقال إسرائيلي في مصر

فيديو: فيضانات مُرعبة تضرب تونس وتُخلف خسائر بشرية ومادية

فيديو: فيضانات مُرعبة تضرب تونس وتُخلف خسائر بشرية ومادية

القوات الكردية تقتل 26 عنصراً من تنظيم الدولة شرقي سوريا

القوات الكردية تقتل 26 عنصراً من تنظيم الدولة شرقي سوريا

وزير الخارجية المصري يكشف تطورات الأزمة مع قطر

وزير الخارجية المصري يكشف تطورات الأزمة مع قطر