إصابة ستة شبان برصاص الاحتلال شرقي القطاع خلال فعاليات الارباك الليلي

أصيب ستة مواطنين فلسطينيين، برصاص الاحتلال الاسرائيلي، خلال فعاليات الارباك الليلي التي انطلقت مساء اليوم الأحد، على الحدود الشرقية لقطاع غزة.



في التفاصيل، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار بكثافة تجاه الفلسطينيين، قرب مخيم العودة شرقي البريج وسط قطاع غزة، مما أسفر عن إصابة شابيْن فلسطينييْن.



بدوره، زعم موقع (حدشوت 24) الإسرائيلي، أن العديد من الفلسطينيين، ألقوا زجاجات حارقة، وألعاباً نارية على قوات الجيش بالإضافة إلى إشعال الإطارات المطاطية، قرب السياج شرقي البريج، دون إصابات، فيما اطلقت قوات الاحتلال القنابل الصوتية بالمنطقة.





في غضون ذلك، أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، خلال مشاركته في فعاليات الارباك الليلي، التي انطلقت على الحدود الشرقية لمدينة غزة.









إلى جنوب القطاع، أصيب ثلاثة شبان فلسطينيين برصاص الاحتلال الاسرائيلي، خلال مشاركتهم في فعاليات الارباك الليلي شرق خانيونس.

هذا وأطلقت وحدة الارباك الليلي، أشعة الليزر بشكل كثيف، تجاه المتظاهرين الفلسطينيين شرق خانيونس. وأطلقت وحدة الإرباك الليلي، الألعاب النارية تجاه قوات الاحتلال شرقي مدينة غزة.

رام الله - دنيا الوطن