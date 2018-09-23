شؤون فلسطينية

ضبط مشتل مخدرات شرق جنين

ضبط مشتل مخدرات شرق جنين
رام الله - دنيا الوطن
ضبطت طواقم الضابطة الجمركية في محافظة جنين، مساء اليوم الأحد، مشتلاً للماريجوانا المخدرة في بلدة عربونة، شرق المحافظة.

وأفاد بيان للعلاقات العامة والإعلام في الضابطة الجمركية، بأنه بناء على معلومات استخبارية، ومتابعة لأحد التجار تمكنت الطواقم من ضبط بيت بلاستيكي مساحته دونم في بلدة عربونة مزروع بأشتال يشتبه أنها ماريجوانا، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وأضاف البيان، أنه تم اعتقال التاجر، والتحفظ على المضبوطات التي تقدر بـ 500 شتلة، أطوالها حوالي 10 سنتميتر، لاستكمال الإجراءات من قبل شرطة مكافحة المخدرات.

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