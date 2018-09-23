الوفد الأمني المصري نقل رسالة من إسرائيل لحماس.. هذه تفاصيلها

رام الله - دنيا الوطن

قال موقع (واللاه) الإسرائيلي، إن الوفد الأمني المصري الذي دخل قطاع غزة عن طريق معبر بيت حانون/إيرز بالأمس، نقل رسالة إسرائيلية إلى حركة حماس، تطالبها بالحد من التظاهرات على الحدود مع قطاع غزة، ووقف البالونات الحارقة.



ولفت الموقع، إلى وجود تقديرات لدى المنظومة الأمنية الإسرائيلية، بأن حماس ستعمل على توسيع نطاق التظاهرات على الحدود، وزيادة حجمها، وذلك للضغط على إسرائيل، من أجل الضغط على مصر والسلطة الفلسطينية، لرفع العقوبات والحصار عن قطاع غزة.

وأوضح الموقع الإسرائيلي، الأحد، أن الوفد الأمني المصري برئاسة اللواء أحمد عبد الخالق مسؤول ملف فلسطين في المخابرات المصرية، التقى مع وفد من قيادة الحركة، على رأسهم إسماعيل هنية، وطالبهم بضرورة الحد من مسيرات وتظاهرات العودة على الحدود مع إسرائيل.وأضاف أن الاجتماع تمحور بالأساس حول ملفي التهدئة في غزة والمصالحة الفلسطينية، موضحاً أن الوفد الأمني المصري عرض على حماس ورقة جديدة في ملف المصالحة.وأشار الموقع، إلى أن المخابرات المصرية، طالبت من حماس خفض حدة تظاهرات مسيرات العودة، ووقف إطلاق البالونات الحارقة تجاه مستوطنات الغلاف.