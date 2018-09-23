أبو سيف: حماس رفعت سيفها مع واشنطن وتل أبيب ضد الشرعية الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطناعتبر المتحدث باسم حركة فتح، عاطف أبو سيف، أن تصريحات قادة حركة حماس وتهجمها على الشرعية الفلسطينية تعني أنها حسمت خياراتها مبكراً بدءاً من التهدئة واستمرارها بعد فشل تلك الجهود باسطوانتها المشروخة في محاولة للنيل من الرئيس ومواقفه الثابتة.ودعا أبو سيف، في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الأحد، كافة الفصائل باتخاذ خطوة واضحة وحاسمة ضد مواقف حركة حماس التي رفعت سيفها مع واشنطن وتل أبيب ضد القيادة الشرعية.وأكد أبو سيف، على ضرورة إعادة النظر في مسيرات العودة وتوجيهها لما يخدم المصلحة الوطنية العليا لشعبنا.