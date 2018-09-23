مجهولون يهاجمون موكب وزارء حكومة التوافق قرب معبر بيت حانون

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أكد وزير العمل الفلسطيني، الدكتور مفيد الحساينة، أن مجهولين هاجموا اليوم الأحد، موكب الوزراء في حكومة الوفاق الذي كان يضم الوزير الحساينة ووزيرة شؤون المرأة هيفاء الأغا ووزير العمل مأمون أبو شهلا قرب معبر بيت حانون/إير شمال قطاع غزة، أثناء توجههم إلى رام الله، لحضور جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية.



وأوضح الحساينة، أن الحادثة جاءت على إثر افتراءات من قبل عدد من المواطنين حول تعرض ابنهم لحادثة دهس من جانب سيارة الوزير مأمون أبو شهلا، مشدداً على أن ذلك غير صحيح ولم يحدث أي حادثة سير مع الوزير.







وأضاف الحساينة: "لم نتعرض للأذى وأكمل الموكب مسيره إلى رام الله، والوفد وصل إلى الضفة الغربية لاستكمال مهامه".







من ناحيته، قال وزير العمل مأمون أبو شهلا، إنه تم التهجم على موكب الوزراء بشكل غوغائي والقاء الحجاره عليه من قبل مجهولين قرب معبر بيت حانون/إيرز

ونفى أبو شهلا، وفق ما أوردت صحيفة (القدس) المحلية، دهس سائق سيارته لمتظاهرين حالوا إعتراض موكبه أمام بوابة معبر بيت حانون.ولفت أبو شهلا بأنه أبلغ مدير عام قوى الأمن الداخلي في غزة توفيق أبو نعيم بوقائع الحادثة، مؤكداً بأنه لا يسمح بأن يصاب أي متظاهر بأي أذى من قبل موكبه ومرافقيه في أي حال من الأحوال.