قيادي فتحاوي: المصالحة دخلت مرحلة صعبة ومبادرات جديدة لإنهاء الإنقسام

أكد القيادي في حركة فتح، محافظ مدينة غزة، إبراهيم أبو النجا، أن المصالحة الفلسطينية تراوح مكانها ودخلت مرحلة صعبة، لافتاً إلى أن هنام رؤى ومبادرة جديدة وتوجهات لطي صفقة الإنقسام.







وأوضح أبو النجا، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن حركتي فتح وحماس ليس بينهما إنذارات أو مُهل، وأن هناك وقت من شأنه أن يعيد الاعتبار لتاريخنا وشبعنا ويطوي صفحة الإنقسام.







وأضاف: "جلسات المصالحة كثيرة والاتفاقيات كثيرة والمؤسف أن الحوارات أصابها التلكؤ وعدم الاهتمام والشعب الفلسطيني لا يستطيع أن يتحمل أكثر من ذلك، وهناك جولات جديدة ولكن المؤسف أن المصالحة دخلت مرحلة صعبة".











خاص دنيا الوطن - آن العقاد