مجدلاني يضع سفيري المملكة المغربية وجمهورية تونس بصورة اخر المستجدات السياسية

رام الله - دنيا الوطنوضع الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. احمد مجدلاني ، سفيري المملكة المغربية محمد الحمزاوي ، والجمهورية التونسية الحبيب بن فرح المعتمدين لدى دولة فلسطين ، بصورة اخر التطورات السياسية والتحركات التي تقوم بها القيادة في المحافل الدولية قبل اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة.وأضاف د. مجدلاني خلال لقاءه مع السفيرين الحمزاوي وبن فرح ، اليوم الاحد بمكتبه بمدينة رام الله، أن هناك نتائج ايجابية من لقاء الرئيس مع نظيره الفرنسي وكذلك زيارته الى ايرلندا، وأن انسداد افق التسوية ، وإغلاق ادارة ترامب لكافة القنوات عبر دعمها المباشر والواضح لحكومة الاحتلال ، يتطلب العمل مع المجتمع الدولي وتحديدا مع الاتحاد الاوروبي بالبحث عن صيغة جديدة ، لإنقاذ حل الدولتين ، فالأمور تسير نحو تدهور كبير.كما أشاد د. مجدلاني بالعلاقات الثنائية التي تجمع المملكة المغربية والجمهورية التونسية مع دولة فلسطين والدعم اللامحدود تجاه القضية الفلسطينية ، والتنسيق والتشاور السياسي الدائم .ومن جانبهم أكد الحمزاوي وين فرح على دعم بلادهم لدولة فلسطين ، وأن القضية الفلسطينية هي من الثوابت لدى المملكة المغربية والجمهورية التونسية ، مؤكدين على صعوبة الاوضاع التي تمر بها والتي بحاجة الى الدعم والتكاتف العربي.