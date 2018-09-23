صيدم يلتقي نقابة أصحاب المدارس ورياض الأطفال الخاصة في نابلس





رام الله - دنيا الوطنالتقى وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، اليوم، بوفد من نقابة أصحاب المدارس ورياض الأطفال الخاصة في محافظة نابلس، لمناقشة عديد القضايا المتعلقة بخدمة العملية التعليمية في هذه المدارس والرياض.وضم الوفد رئيس النقابة سامح نابلسي، وأمين السر نائل الفقيه، وأمين الصندوق فائق صالح، ونائب أمين الصندوق باسمه زلابية؛ بحضور مدير عام التعليم العام في الوزارة يوسف عودة.وفي هذا السياق؛ شدد صيدم على الدور المهم للمدارس ورياض الأطفال الخاصة، باعتبارها شريك لتعزيز النجاحات التي تسعى لها الوزارة دائماً لترسيخها، مشيداً بالتعاون الكبير الذي تبديه الإدارات والقائمين على هذه المؤسسات التعليمية الخاصة، مؤكداً على أن الطالب هو الركيزة الأساسية التي يُبنى عليها الإنجاز.وأشاد الوزير بتجاوب هذه المؤسسات التعليمية مع المعايير والشروط التي تضعها الوزارة، والتي من شأنها توفير بيئة تعليمية سليمة، مؤكداً وقوف الوزارة إلى جانب هذه المؤسسات لتذليل كافة العقبات وإنجاح العملية التعليمية فيها.بدوره، ثمن سامح العمل الكبير الذي تقوم به الوزارة في تطوير العملية التعليمية في كافة المجالات، معرباً عن سعادته بهذا اللقاء، مؤكداً سعي النقابة إلى تحقيق كافة الشروط المطلوبة في المدارس والتي من شأنها توفير بيئة تعليمية نموذجية من شأنها فتح آفاق الإبداع أمام الطلبة.