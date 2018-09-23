النائب العام يلتقي محافظ رام الله والبيرة

رام الله - دنيا الوطنالتقى النائب العام المستشار د. أحمد براك، اليوم الأحد في مكتبه بمحافظ رام الله والبيرة د. ليلى غنام، بحضور مدير شرطة رام الله والبيرة العقيد طارق أبو الحج، ورئيس نيابة رام الله، الأستاذ أشرف مشعل، وبحث الطرفان سبل التعاون، وأولويات النيابة العامة، ودور مختلف الشركاء في قطاع العدالة.حيث أكد النائب العام على أهمية التنسيق والتعاون ما بين النيابة العامة ومحافظة رام الله والبيرة، مشدداً على الدور التكاملي بين الطرفين وضرورة تعزيز وتكريس المفاهيم الحقوقية وإدماجها في العمل، بما يتناسب مع المعايير الدولية المتعلقة بهذا الشأن.من جانب آخر، أكدت الدكتورة غنام، على أن كافة مؤسساتنا شركاء في حفظ السلم الأهلي والقانون وحماية حقوق المواطنين، لافتة إلى أن المحافظة تفتخر بحالة الانسجام والتكامل بين كافة مؤسساتها خدمة للمواطن.حيث ناقش الطرفان مجموعة من القضايا منها: سيادة القانون، ومراجعة عدد من التشريعات التي من شأنها تغليظ المخالفات والأحكام بحق المخالفين والمذنبين، التي تعتبر أرضية ونواة مهمة لحفظ أمن وأمان المواطن.