شؤون فلسطينية

غنيم وإدعيس يوقعان اتفاقية تـأجير أرض لصالح مشروع محطة ضخ لقرى رام الله

غنيم وإدعيس يوقعان اتفاقية تـأجير أرض لصالح مشروع محطة ضخ لقرى رام الله
رام الله - دنيا الوطن
وقعت سلطة المياه الفلسطينية، ممثلة بوزيرها المهندس مازن غنيم ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ممثلة بسماحة الشيخ يوسف إدعيس، اليوم، اتفاقية استئجار أرض لإقامة محطة ضخ مركزية للخط الناقل لقرى شمال غرب رام الله.

وأوضح المهندس غنيم، أن هذه الاتفاقية، تأتي في إطار التعاون لتحقيق المصلحة العامة، حيث إن هذا المشروع، يهدف إلى تزويد مصدر إضافي من المياه مناسب وآمن وسعة تخزين أفضل للمساعدة في التغلب على النقص في كميات المياه التي تعاني منها منطقة شمال غرب رام الله، بسبب الكميات القليلة المتوفرة حالياً والأقطار الصغيرة لأنابيب الشبكة الحالية.

وبين أن العمل في المشروع سيتم على مرحلتين لاستيعاب الكميات البالغة 4 ملايين متر مكعب، بعد انتهاء العمل بالنظام حتى العام 2022، بحيث يتم العمل في المرحلة الأولى: على تنفيذ الخطوط الناقلة الرئيسية ومحطات الضخ والخزانات الرئيسية لاستيعاب كميات المياه الإضافية المشار من خلال إنشاء البنية التحتية اللازمة لاستيعاب المياه المتاحة والمخصصة للجانب الفلسطيني قبل نهاية 2020 كأولوية وطنية، أما المرحلة الثانية: فسوف يتم العمل فيها على تأهيل البنية التحتية للتجمعات المستفيدة من المشروع، بحيث يتضمن تأهيل الشبكات للتجمعات المستفيدة من المشروع وبناء الخزان الإقليمي المقترح في عطارة لتزويد مصلحة مياه محافظة القدس بالمياه واستكمال إنشاء النظام المائي لمحافظة سلفيت (ياسوف، اسكاكا، سلفيت، بروقين، فرخة، كفر الديك، خربة قيس) وبعض التجمعات في محافظة نابلس (اللبن الشرقي، عامورية).

من جانبه، أكد الشيخ إدعيس على استعداد وزارة الأوقاف للتعاون وتسهيل العمل بتخصيص أراضٍ وقفية لإقامة مشاريع خدماتية تساهم في تحسين حياة المواطن الفلسطيني، مشيراً إلى أن هذه المشاريع تدعم صمود المواطنين، وتعزز عيشهم بكرامة في ظل الإجراءات التعسفية الإسرائيلية.

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