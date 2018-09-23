لجنة الحج والعمرة تعقد اجتماعها الأول لموسم 2019

رام الله - دنيا الوطنترأس الشيخ يوسف ادعيس، وزير الأوقاف والشؤون الدينية،الاجتماع الأول للجنة الحج والعمرة لموسم 2019م- 1440هـ لبحث ترتيبات الموسم القادم، وتقيم الموسم الماضي بحضور جميع أعضاء اللجنة.كما تم خلال الاجتماع مناقشة التعليمات الإدارية والمالية المتعلقة بموسم الحج والعمرة استناداً إلى الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية، والتي تنعكس على حجاج ومعتمري فلسطين.وأكد ادعيس، أن لجنة الحج والعمرة ماضية في تنفيذ سياستها باتجاه الرقي بوضع الحاج والمعتمر الفلسطيني، وتوفير كافة سبل الراحة والأمان له وفي كافة المحطات التي يمر بها، خاصة فيما يتعلق بمراحل تنقله ومسكنه.وشدد ادعيس، على أن وزارة الأوقاف تعمل كل جهدها لخدمة الحجاج والمعتمرين والتسهيل عليهم، مع التأكيد على ضرورة أن تلتزم كافة شركات الحج والعمرة بالأنظمة والقوانين المعمول بها؛ لتحقيق هدف الوزارة بالرقي بوضع الحاج والمعتمر الفلسطيني.