الجهاد الإسلامي ترد على تصريحات "الأحمد": الفصائل الفلسطينية تشهد بدورنا في المصالحة

ردت حركة الجهاد الإسلامي، على حديث عزام الأحمد، عضو اللجنتين التنفيذية والمركزية، الذي قال: إن حركة الجهاد الإسلامي تُحرض حركة حماس، كي لا تذهب باتجاه المصالحة الفلسطينية.وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أحمد المدلل: إن حركته لطالما بذلت جهودًا من أجل إنهاء الانقسام، بل وضعت مبادرة عبر أمينها العام الدكتور رمضان شلح، من أجل تنفيذ المصالحة الفلسطينية.وأضاف المدلل لـ"دنيا الوطن": في بعض الاتفاقيات كان عليها بعض التحفظات من قبلنا، ورغم ذلك، كنا ندعو للوحدة، ولا نقف حجرة عثرة أمام جهود المصالحة، وكنا نحضر الاجتماعات مع الفصائل الفلسطينية، وهؤلاء يشهدون للجهاد الإسلامي، أنها كانت تسعى دائمًا وأبدًا، أن تكسر الهوة ما بين الإخوة في فتح وحماس.وأوضح، أن حركته لم تكن يومًا طرفًا في هذا الانقسام، لكنها في الواقع كانت جزءًا رئيسيًا في العمل على إنهائه، مشيرًا إلى أن تصريح الأحمد ضد الجهاد، لن يؤثر على مسار الحركة من أجل الضغط نحو المصالحة ما بين فتح وحماس.وأعرب المدلل، عن رفضه للجلسات الثنائية ما بين الحركتين، لأنها لم تصل إلى نقطة اتفاق بينهما، داعيًا لأن يكون هناك حوار وطني شامل، حتى ينتهي الانقسام لوضع استراتيجية فلسطينية موحدة؛ لمواجهة التحديات، والتي على رأسها الاحتلال الإسرائيلي.