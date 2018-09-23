غنام ووكيل نيابة رام الله ومدير الشرطة يتفقدون مركز تأهيل وإصلاح رام الله

رام الله - دنيا الوطنأهابت محافظ رام الله والبيرة د. ليلى غنام، بالمواطنين بضرورةالاحتكام للشرطة في حال وجود أي شكوى أو اعتداء، وعدم اللجوء بتاتاً لأخذ الحق باليد؛ لتفادي التعرض للمساءلة والعواقب الضارة لصاحب الحق، وللمساهمة في بناء دولة القانون والمؤسسات والعدالة التي نطمح لها، مضيفةً: "نحن جميعاً تحت القانون، ولسنا ضمن شريعة الغاب".جاء ذلك، بعد زيارتها التفقدية، اليوم، لمقر مركز إصلاح وتأهيل رام الله في مدينة بيتونيا، وإلى جانبها وكيل نيابة رام الله الأستاذ أشرف مشعل، ومدير شرطة المحافظة العقيد طارق الحج، بهدف الاطلاع على أوضاع المساجين وظروفهم، داخل المركز والاستماع لاحتياجاتهم ومتطلباتهم مباشرة، إضافة إلى تفقد سير العمل في المركز، حيث كان في استقبالهم الرائد نائل جمعة، مدير المركز، والذي قام بإطلاعهم من خلال جولة ميدانية على كافة تفاصيل سير العمل.واستمعت غنّام لمجموعة من السجناء؛ للتأكد من سلامة الظروف التي يعيشونها داخل المركز، بما ينسجم مع كرامة الإنسان وحقوقه.وأكّدت غنام، أن القانون وجد لمحاسبة الجناة وتحقيق العدالة، مؤكدة بالوقت ذاته على ضرورة عدم امتهان إنسانية الموقوف ومحاسبته طبقاً للقانون، لافتة إلى أن وجود مكتبة ضخمة مزودة بأفضل الكتب التربوية، ووجود برنامج تثقيف وتأهيل نفسي،هو إنجاز يسجل للمركز وقيادة الشرطة، وذلك لتطبيق مفهوم التأهيل بشكل عملي، وبناء على أسس علمية.وأشادت غنام بطاقم الشرطة ومهنيتهم العالية، مشيرة إلى حالة الأمن التي يشعر بها المواطن، بفضل جهودهم، رغم كافة المنغصات الناجمة عن الاحتلال.