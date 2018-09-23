شؤون فلسطينية

نجاح عملية جراحة قلبية لرضيع في مستشفى المقاصد

نجاح عملية جراحة قلبية لرضيع في مستشفى المقاصد
رام الله - دنيا الوطن
نجح أطباء قسم جراحة قلب الأطفال في مستشفى جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية، بمدينة القدس المحتلة، في إجراء عملية جراحية، هي الأولى من نوعها في فلسطين، لرضيع مصاب بمتلازمة القلب ناقص التنسج "Hypoplastic left heart syndrome".

وشارك في إجراء العملية النوعية للطفل زين الدين محمد بريوش من مدينة دورا: رئيس قسم جراحة قلب الأطفال بمستشفى المقاصد، الدكتور نزار حجة، وأخصائي قلب الأطفال والأمراض الخلقية في القلب، د. محمد أبو طاقة، ومن قسم التخدير والأطفال الخدج، الدكتور محمد طحاينة، ومن قسم العناية المكثفة لقلب الأطفال، الدكتور إياد أبو سبيتان، إلى جانب الدكتور نائل اللحام.

وقال الأخصائي د. أبو طاقة: تمكَّنا في قسم جراحة قلب الأطفال بمستشفى المقاصد من إجراء عملية جراحية ناجحة للرضيع زين الدين، (10 أيام)، استمرت نحو 5 ساعات، وهي عملية مزدوجة تسمى "Hybrid cardiac surgery" تخللها وضع شبكية في القناة الشريانية إلى جانب وضع زردات على الشرايين الرئوية، وهي أول عملية ناجحة من نوعها تجري في فلسطين، يخرج منها الطفل المريض معافًا سليمًا.

وأضاف د. أبو طاقة: لقد بَذل الأطباء المشاركون في العملية جهدًا استثنائيًا ومضاعفًا، في ظل وجود مخاطر كبيرة على صحة الطفل زين الدين؛ نظراً لصغر سنه- مجرد أيام، وقلة وزنه وضعف تحمله للعملية التي كان لا بد منها.

وأضاف: "لقد كانت الأدوات التي استخدمنها في العملية أكبر بكثير من حجم قلب الطفل، وكان معرضاً أكثر من غيره للإصابة خلال العملية لا سمح الله، إلا أن رعاية الله ثم مهارة الأطباء والجراحين والأخصائيين قادته إلى بر الأمان".

وتابع د. أبو طاقة، نجاح هذه العملية، يمثل بارقة أمل لكل الأطفال المصابين بحالة شبيهة بحالة زين، وفيها رسالة إلى كل الجهات المعنية بأهمية مواصلة تقديم الدعم المالي لمستشفى المقاصد التي تقوم على توفير أفضل وأجود الرعاية الصحية لأبناء شعبنا.

وتقدم ذوو الطفل بريوش، بالشكر الجزيل إلى الأطباء المشرفين على حالة ابنهم، مُتمنين السلامة لكافة المرضى.

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