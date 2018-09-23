وزير الصحة يتفقد قسم غسيل الكلى الجديد بمجمع فلسطين الطبي

رام الله - دنيا الوطنأجرى وزير الصحة د. جواد عواد، اليوم الأحد، جولة تفقدية في قسم غسيل الكلى الجديد، بمجمع فلسطين الطبي برام الله، واطّلع على احتياجات جميع المرضى.وتفقد الوزير كافة المرافق في القسم، للتأكد من توفر جميع الخدمات للمرضى، وأوعز بتوفير 4 ممرضين دائمين وطبيبين وأخصائي، إضافة لتوفير كافة الأدوية التي تلزم مرضى الكلى، حتى يتلقى كل مريض حقّه الكامل في العلاج والرعاية في أسرع وقت ممكن، وبأفضل جودة.وتأتي الجولة ضمن مجمل الجولات التفقدية التي يجريها الوزير خلال النهار والليل، للاطلاع على كافة الخدمات الإدارية والفنية والعلاجية في مختلف مراكز العلاج بالوطن.ورافق الوزير في جولته عدد من المدراء العامين في الوزارة، وأطباء وممرضون وإداريون عاملون في مجمع فلسطين الطبي.