اعتقال إسرائيلي في مصر

رام الله - دنيا الوطناعتقلت السلطات المصرية، أمس السبت، إسرائيليًا، أثناء مروره عبر (معبر طابا) في رحلة سياحية إلى سيناء.وأكدت مصادر إسرائيلية، أن الإسرائيلي البالغ من العمر (25 عامًا) تم اعتقاله في الجانب المصري من المعبر، بعد أن عثر في حقيبته على رصاصة بندقية.بدورها، زعمت القناة الإسرائيلية السابعة، أن الإسرائيلي أخذ حقيبة شقيقه الجندي، دون أن ينتبه لوجود الرصاصة بداخلها.ومن المقرر، أن يمثل الإسرائيلي أمام محكمة في شرم الشيخ؛ للبت في قضيته.