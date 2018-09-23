شؤون فلسطينية

الأعرج يطلع على احتياجات هيئات محلية في محافظة نابلس من المشاريع التنموية

الأعرج يطلع على احتياجات هيئات محلية في محافظة نابلس من المشاريع التنموية
رام الله - دنيا الوطن
اطلع وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، على احتياجات عدد من الهيئات المحلية في محافظة نابلس، من المشاريع التنموية، بالإضافة إلى أبرز القضايا المتعلقة بعمل المجالس ومتابعاتها اليومية مع المواطنين.

جاء ذلك، خلال لقاء عقد في مقر الوزارة بمدينة البيرة اليوم الأحد، مع رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية في كل من (عورتا، وأودلا، وصرة، وزواتا، ومجدل وبني فاضل)، بحضور الوكيل المساعد لشؤون الهيئات المحلية عمر سمحة، وعدد من المدراء العامين، وطواقم الوزارة.

وأكد الأعرج سعي الوزارة وجهودها الحثيثة في العمل على توفير الدعم المالي اللازم لإقامة وتنفيذ مشاريع تنموية، مشيراً إلى أن الوازرة، رصدت ومن خلال موازنتها التطويرية لهذا العام رزمة من المشاريع التي جرى تنفيذ عدد منها، بالإضافة إلى مشاريع أخرى قيد التنفيذ، كما أنها ستقوم وبالتنسيق مع المجالس والبلديات على تحديد رزمة جديدة من المشاريع، وحسب الأولوية للتنفيذ خلال العام المقبل.

وشدد على أهمية تعزيز المشاركة المجتمعية، وتفعيل العمل التطوعي نظراً لأهميته في تعزيز العلاقة بين سكان التجمع المحلي وتعزيز ثقافة الانتماء، وحث المواطنين على المساهمة في تحديد الأولويات للمشاريع.

وأشار الأعرج إلى ضرورة الالتزام بسداد الفواتير المستحقة وجدولة الديون السابقة، والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوعز للجهات ذات العلاقة بالوزارة بمتابعة كافة الاحتياجات والقضايا التي جرى طرحها خلال اللقاء، والعمل على تبيتها ضمن الإمكانات المتاحة.

واستعرض رؤساء المجالس احتياجات بلداتهم من المشاريع التنموية التطويرية والتي تمثلت في ضرورة العمل على إعادة تأهيل وتعبيد طرق داخلية ورئيسة، وإعادة تأهيل شبكات للمياه والكهرباء، والصرف الصحي، وبناء مدرسة، ومناقشة قضايا متعلقة بالمخططات الهيكلية، وفواتير الكهرباء والمياه، وطلب الترفيع من مجالس قروية لبلدية، وغيرها من القضايا والاحتياجات.

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