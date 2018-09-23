"النيابة": نقض الحكم الصادر ببراءة المتهمين في قتل المغدورة آية برادعية

رام الله - دنيا الوطنتمكنت نيابة حماية الأسرة من العنف، ممثلة بوكيل النيابة الأستاذ عبد الكريم حسين، المختص بإعداد لوائح الاستئناف والنقض، من الحصول على قرار بقبول الطعن المقدم من النيابة العامة، والموقع من النائب العام المستشار د. أحمد براك، في قضية المغدورة آية برادعية، بالقرار الصادر عن محكمة استئناف القدس، بإعلان براءة المتهمين، ونقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق لمرجعها لإصدار الحكم المتفق وأحكام القانون.واستندت إلى أن محكمة الموضوع، وفي حكمها المطعون فيه، قد بنت قناعتها على وقائع تصلح للإدانة على صحة الثبوت، مما شاب حكمها بخطأ الاستدلال والقصور في التسبيب والتعليل، مما يجعل الحكم الطعين، أضحى معيباً، يستوجب النقض والإلغاء.