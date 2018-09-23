رسالة خطية من الرئيس محمود عباس لنظيره السوري بشار الأسد

رام الله - دنيا الوطنبعث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، برسالة إلى نظيره السوري بشار الأسد، وفق ما صرح السفير أنور عبد الهادي، مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية.وقال عبد الهادي: سلم الأخ بسام الصالحي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الدكتور فيصل المقداد، نائب وزير الخارجية السوري، رسالة خطية من الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين للرئيس بشار الأسد، رئيس الجمهورية العربية السورية، تتعلق الرسالة بآخر التطورات في المنطقة، خلال لقائه اليوم في مقر وزارة الخارجية السورية.وجرى خلال اللقاء، تبادل وجهات النظر فيما يفيد القضايا العربية.